Москва, , 09:50 — REGNUM Представители Аргентины обсудили в Москве возможность скорейшего получения технологий для выпуска российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Аргентины.

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В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, где разработали «Спутник V», побывала советник президента Аргентины Сесилия Николини. Вместе с экспертами она изучала, как можно ускорить передачу аргентинской стороне технологий, которые позволят быстрее производить препарат на территории страны.

Во встрече участвовали представители аргентинской лаборатории Richmond. Это учреждение и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий в будущем выпускать «Спутник V».

Также в Москву прибыл министр экономики Аргентины Мартин Гусман.

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