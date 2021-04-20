Москва, , 09:37 — REGNUM По итогам марта 2021 года продажи новых машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на московском авторынке сократились на 26% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в первый весенний месяц 2021 года в Москве дилеры реализовали 11 009 кроссоверов и внедорожников.

Так, за отчетный период в российской столице было продано 1107 кроссоверов и внедорожников компании KIA (-21,7%), 984 авто Hyundai (-45%), 971 модель Nissan (-49%), а также 880 машин Toyota (-24%) и 852 автомобиля Mercedes (+4%).

Если смотреть по моделям, то наибольшей популярностью у жителей Москвы среди кроссоверов и внедорожников пользовались Hyundai Creta (707 шт.; — 32%), Volkswagen Tiguan (626 шт.; — 24,6%), Toyota RAV4 (559 шт.; — 15,6%), а также KIA Sportage (448 шт.; +21%) и Nissan Qashqai (418 шт.; — 61%).

Напомним, в феврале 2021 года жители России потратили на покупку новых кроссоверов и внедорожников 126,6 млрд рублей.

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