Москва, 20 апреля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Москве специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке фонтанов к открытию сезона, сообщается на портале градоначальника.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Фонтан. Москва

Все фонтаны после зимы промыли специальным шампунем, отрегулировали форсунки, проверили лампы подсветки, отремонтировали чаши и парапеты.

Более 600 столичных фонтанов — традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические — готовы к открытию сезона. Традиционно сезон фонтанов в Москве открывается в конце апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году церемония запуска сезона фонтанов прошла в Москве 10 июня в парке Победы на Поклонной горе.

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