Пенза, , 09:38 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии коронавируса, по информации на 20 апреля, скончались 596 человек. Зарегистрированы за минувший день еще три жертвы заболевания, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — 72-летняя и 92-летняя женщины, а также мужчина в возрасте 68 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах вакцинация от COVID-19 стала доступна всем жителям страны, достигшим возраста 16 лет. Уточняется, что в первую очередь вакцину могут получить жители «любого возраста, которые страдают от ряда фоновых заболеваний».

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