Брянск, , 09:36 — REGNUM Подозреваемый в сбыте наркотиков задержан полицейскими в Брянске. В квартире мужчины изъято 500 граммов запрещенного вещества, сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального УМВД.

23-летний гражданин дальнего зарубежья привозил крупные партии наркотика из Москвы. В Брянске злоумышленник расфасовывал его на разовые дозы и раскладывал по тайникам. При обыске в арендуемой квартире в Советском районе города полицейские изъяли 500 граммов героина.

В отношении мужчины возбуждено головное дело. По решению суда он заключён под стражу.