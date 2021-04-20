Джакарта, , 09:31 — REGNUM Число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, продолжает расти, сообщает Kompas.

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В МИД Индонезии подтвердили ещё 13 случаев заражения коронавирусом у индонезийских граждан за границей.

Коронавирус обнаружили у граждан Индонезии в Индии, Сингапуре и Кувейте.

По данным МИД Индонезии, коронавирусом за границей заразились 4282 гражданина Индонезии. Выздоровели — 3363 пациента, 183 пациента умерли, а 736 человек все еще находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, число людей, которым была введена вторая инъекция вакцины от коронавируса, в Индонезии достигло шести млн человек.

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