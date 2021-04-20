Благовещенск, , 09:30 — REGNUM В Приамурье 20 пожарных из Благовещенска отправились 20 апреля в Свободненский и Шимановский районы, которые расположены близко к лесным массивам — существует угроза перехода природного пожара на жилые строения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Пожарная обстановка осложняется погодными условиями — сухо и ветрено.

«Для дополнительной защиты населенных пунктов, которые примыкают к лесным массивам, принято решение создать временные противопожарные посты. Группировка оснащена мобильной техникой и всем необходимым для тушения техногенных и ландшафтных пожаров», — рассказал врио начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Владислав Бордунов.

Только за последние сутки в Приамурье ликвидировали 15 очагов горения сухой растительности на площади более 71 га.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 90 лесных пожаров на общей площади 1342 га.