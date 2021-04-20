Москва, 20 апреля 2021, 09:29 — REGNUM Отправляя военные корабли в Чёрное море, Великобритания пытается давить на Россию, пытаясь повлиять на её курс. Такое мнение высказал источник в Министерстве иностранных дел РФ.
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По его словам, Лондон надеется таким образом запугать Россию. Однако Москва рассчитывает на «здравый смысл тех, от кого зависит соблюдение Конвенции Монтрё», определяющую предельную численность и массу кораблей нечерноморских стран, их водоизмещение, которые одновременно могут находиться в Чёрном море.
Напомним, ранее газета Times со ссылкой на источники в королевских ВМС сообщила о том, что Великобритания в знак солидарности с Украиной и союзниками по военному блоку НАТО намерена направить в мае 2021 года два боевых корабля — эскадренный миноносец и противолодочный фрегат — в Чёрное море.
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Как сообщало ИА REGNUM, с целью получить разрешение на переход военных кораблей в Чёрное море через пролив Босфор Соединённое Королевство обратилось к Турции. Анкара сочла данное обращение не противоречащим конвенции Монтрё и дала согласие на переход.