Москва, , 09:29 — REGNUM Отправляя военные корабли в Чёрное море, Великобритания пытается давить на Россию, пытаясь повлиять на её курс. Такое мнение высказал источник в Министерстве иностранных дел РФ.

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«Всё, что делается вокруг захода кораблей в Чёрное море, делается с одной целью — наращивать давление на нашу страну для того чтобы мы, по их надежде, видимо, что-то «поняли» и вели себя так, как они от нас ожидают, в чем-то податливости больше проявили», — подчеркнул в беседе с РИА Новости собеседник.

По его словам, Лондон надеется таким образом запугать Россию. Однако Москва рассчитывает на «здравый смысл тех, от кого зависит соблюдение Конвенции Монтрё», определяющую предельную численность и массу кораблей нечерноморских стран, их водоизмещение, которые одновременно могут находиться в Чёрном море.

Напомним, ранее газета Times со ссылкой на источники в королевских ВМС сообщила о том, что Великобритания в знак солидарности с Украиной и союзниками по военному блоку НАТО намерена направить в мае 2021 года два боевых корабля — эскадренный миноносец и противолодочный фрегат — в Чёрное море.

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Как сообщало ИА REGNUM, с целью получить разрешение на переход военных кораблей в Чёрное море через пролив Босфор Соединённое Королевство обратилось к Турции. Анкара сочла данное обращение не противоречащим конвенции Монтрё и дала согласие на переход.