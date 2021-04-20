Уфа, , 09:34 — REGNUM Два подростка пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что одно ДТП произошло на ул. Ленина в г. Сибае вечером 19 апреля. Микроавтобус ГАЗ перевозил сотрудников одного из предприятий. В какой-то момент под его колеса попал 15-летний подросток, который пересекал дорогу на велосипеде. Подростка с травмами доставили в медучреждение.

Отмечается, что этим же вечером в Нефтекамске по улице Ленина 13-летний школьник на питбайке во дворе дома наехал на ограждение. Его тоже доставили в больницу с травмами.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства этих ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля на трассе погибла женщина.