Иваново, , 09:29 — REGNUM Приём детей других регионов в оздоровительные лагеря Ивановской области разрешён, кроме того, на территории области смогут работать лагеря дневного пребывания. Изменения в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» внесены 19 апреля, сообщили в пресс-службе облправительства.

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Для приёма детей из других регионов в организациях отдыха и оздоровления Ивановской области потребуются результаты ПЦР-тестов на коронавиру либо справка о наличии или отсутствии антигена, либо справка или выписка из истории болезни о перенесенной коронавирусной инфекции. Персонал лагеря перед работой должен будет пройти двухнедельный режим самоизоляции перед заездом в лагерь и пройти тестирование на коронавирус, либо иметь сертификат о прохождении полного курса вакцинации. Ранее оздоровительные лагеря могли принять детей лишь из Арктической зоны России при наличии соответствующих справок об отсутствии заболевания коронавирусом.

Также изменениями в указ разрешён приём в стационарные лагеря детей до 15 лет, разрешена работа в очном формате для лагерей дневного пребывания. Доля заполняемости лагере будет ограничена 75%.

На 19 апреля в Ивановской области подтверждено 33 743 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в стационаре находятся 759 человек, в том числе на койках с кислородом — 538 человек. На аппаратах ИВЛ — 27 пациентов. Выздоровели 32 220 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, скончались 1117 человек.