Барнаул, 20 апреля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Со дня смерти народного артиста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова прошло более 15 лет, но улица его имени в Барнауле появилась только сейчас. Как сообщает amic.ru, инициатива присвоить новым улицам имена известных барнаульцев исходила от строительной компании «Алгоритм».

Цитата с сайта Михаила Евдокимова Народный артист и губернатор Михаил Евдокимов

Новая улица расположена в микрорайоне на пересечении улиц Просторной и Павловского тракта. Также там заложили улицы Героев Советского Союза Нестора Козина и Григория Левина, а также — почетного гражданина Алтайского края и Барнаула Анатолия Мельникова.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист и губернатор Михаил Евдокимов погиб более 15 лет назад: трагедия произошла 7 августа 2005 года на участке трассы Барнаул — Бийск. В тот день глава региона спешил в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия со дня рождения космонавта Германа Титова.

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Попытки увековечить его имя в Алтайском крае и Барнауле предпринимались неоднократно. После того, как АКОД «Пробуждение» отказали в просьбе переименовать площадь Советов в площадь Евдокимова (с формулировкой «исторически значимые городские объекты переименовывать нельзя» — прим. ИА REGNUM), 1 декабря 2005 года тогда ещё глава администрации края Александр Карлин подписал постановление «Об увековечении памяти М. С. Евдокимова», в котором среди прочих поручений (таких, как установка на месте гибели Евдокимова памятного сооружения) властям Барнаула рекомендовано было «рассмотреть вопрос об увековечении имени Евдокимова в названии улицы, площади, парка или сквера города».

В 2006 году топонимическая комиссия администрации Барнаула дважды рассматривала предложение и вынесла в итоге решение рекомендовать главе администрации Барнаула подписать распоряжение о присвоении имени Михаила Сергеевича Евдокимова площади в районе магазина «Сибиряк» (площадь на пересечении улицы Советской и Комсомольского проспекта). Но дальше слов дело не пошло.

В июне 2016 года тогдашний мэр Владимир Колганов высказался на этот счет довольно уклончиво: «Надо еще раз всё внимательно посмотреть».

А в июле 2017 года культурологическая комиссия Барнаула известила, что вопрос о присвоении одной из улиц имени Михаила Евдокимова будет рассмотрен при разработке проекта планировки крупного квартала или микрорайона.

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