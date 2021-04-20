Киев, , 09:33 — REGNUM Посол Украины в США Оксана Маркарова вылетела в Вашингтон. Об этом чиновник сообщила 20 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Маркарова опубликовала фотографию своего дипломатического паспорта, а также написала:

«Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билетом в одну сторону — ИА REGNUM). С сегодняшнего дня — 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine (команды Украины — ИА REGNUM)».

Напомним, ранее Маркарова заявила, что Украина имеет богатый опыт борьбы с дезинформацией, которым готова поделиться с американским «стратегическим партнёром».

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