Киев, 20 апреля 2021, 09:33 — REGNUM Посол Украины в США Оксана Маркарова вылетела в Вашингтон. Об этом чиновник сообщила 20 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Маркарова опубликовала фотографию своего дипломатического паспорта, а также написала:
Напомним, ранее Маркарова заявила, что Украина имеет богатый опыт борьбы с дезинформацией, которым готова поделиться с американским «стратегическим партнёром».
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