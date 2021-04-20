Улан-Удэ, , 09:28 — REGNUM Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев предложил пронести портреты умерших от COVID-19 медиков в ходе проведения акции «Бессмертный полк». Он напомнил, что в 2020 году медицинские работники оказались на передовой борьбы с пандемией.

По его словам, с риском для своего здоровья, несмотря на усталость они продолжали помогать пациентам. При этом в республике несколько медработников сами стали жертвами COVID-19.

«Отдавая дань уважения погибшим медицинским работникам, предлагаем увековечить память об их подвиге: в строю «Бессмертного полка» пронести их портреты наряду с героями Великой Отечественной войны», — передаёт его слова «Байкал-Daily».

Как отмечается, все торжественные мероприятия в День Победы будут проводиться с соблюдением всех противоэпидемических мер. В частности, участники будут носить маски, соблюдать дистанцию и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году шествие в рамках акции «Бессмертный полк России» вместо 9 мая может состояться 24 июня.

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