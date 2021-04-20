Варшава, , 09:27 — REGNUM 20 апреля депутат Европарламента от польской партии «Солидарная Польши» Беата Кемпа дала интервью в эфире Polskie Radio 24, в рамках которого назвала «ошибки Евросоюза в отношениях с Россией, которые приводят к агрессивной политике Москвы».

«Сегодня мы видим, что Россия угрожает Украине. Это стало возможным из-за того, что Евросоюз допустил несколько ошибок, проводя свою политику в отношении России. Во-первых, визит Жозепа Борреля в Москву, который показал российскому руководству, что ЕС готов к сотрудничеству как ни в чем ни бывало. Во-вторых, строительство газопровода «Северный поток — 2», что показало России беспринципность и бесхребетность Европы там, где есть экономический интерес. Конечно, это показывает России, якобы Евросоюз не волнует то, как она ведет себя в отношении Украины и других стран региона», — заявила депутат.

По словам Беаты Кемпы, Евросоюз должен вести жесткую политику в отношении России в плане санкций и экономического взаимодействия. «Запад должен проснуться и увидеть, что конфликт на Украине всё еще тлеет, он не закончен. И приложить все усилия, чтобы остановить Россию от возможной его эскалации», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Евросоюз подготовить сценарии возможных действий в случае «дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной», а также «помочь Украине не на словах, а на деле».