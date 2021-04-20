Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM В районе станции Капитолово во Всеволожском районе Ленинградской области по технической причине произошла задержка в движении поездов пригородного сообщения. Некоторые поезда следуют с отставанием от графика на время от 10 до 50 минут. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

Железнодорожное сообщение было нарушено около 08:00 мск. В настоящий момент специалисты предпринимают необходимые меры для минимизации времени опоздания и ввода поездов в график.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ОЖД, к 09:20 мск движение поездов было восстановлено.

Отметим, о задержке поездов первыми сообщили в социальных сетях пассажиры, которые всё это время не могли добраться до Санкт-Петербурга. Так, по некоторым данным, технической причиной стала проблема, возникшая на путях: работники железной дороги не могли «довести стрелку».

«В кассе по требовани, выдаётся справка об опоздании поезда по техническим причинам», — напомнил пассажирам один из пользователей соцсети Константин С.

В ответ мужчина получил вопрос, сколько за этой справкой придется стоять, другой пользователь сети заметил, что из-за задержки на ближайшей станции метро «Девяткино» ожидается «пробка» из людей.