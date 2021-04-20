Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM В Свердловской области ограничили автосообщение с 24 населёнными пунктами региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ходе подъёма воды оказались подтоплены восемь низководных мостов, ещё один низководный мост разобран на период половодья.

«В результате временно ограничено автотранспортное сообщение с 24-я населенными пунктами (1280 домов, 2749 человек)», — заявили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе поручили снабдить вакциной от COVID-19 те территории, который попадают в зону паводка.

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