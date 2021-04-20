Гайнский район, Пермский край, , 09:25 — REGNUM В Гайнском муниципальном округе Пермского края прокуратура внесла предписание в адрес местной администрации с требованием убрать деревянный настил с закрытой ледовой переправы, сообщает краевой надзорное ведомство.

Переправа в створе автомобильной дороги «Лугдын — Кебраты» закрыта с 6 апреля. Между тем, на льду до сих пор находится деревянный настил. При таянии льда элементы настила неминуемо попадут в реку. Кроме того, настил может быть использован гражданами для перехода реки, что подвергает их жизнь и здоровье опасности в условиях паводка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020/2021 году в пермском крае действовали 12 ледовых переправ. Последняя переправа закрыта 15 апреля. С потеплением лед и снег начали таять, передвижение по тонкому льду стало опасным.