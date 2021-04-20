Пхеньян, , 09:31 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительное письмо президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, избранного первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По сообщениям, в письмо северокорейский лидер передал тёплые поздравления и подчеркнул важность расширения дружественных отношений, напомнив, что в ходе личной встречи, состоявшейся в ноябре 2018 года, представители двух стран договорились укрепить двусторонние отношения.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти КНДР обвинили Южную Корею в наращивании вооружения.

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