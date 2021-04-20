Москва, , 09:28 — REGNUM Во второй половине дня 20 апреля в столице России ожидается облачная погода и дожди, температура воздуха — до +9 °C. Об этом 20 апреля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погода преимущественно облачная, во второй половине дня временами дожди. В столице +7… +9 °C, в Подмосковье — +5… +10 °C», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что днем в столичном регионе будет идти дождь, а в ночь на 21 апреля — мокрый снег, и добавил, что 20 апреля в Москве выпадет от 1 до 5 мм осадков.

Кроме этого, Леус указал, что будет дуть восточный ветер со скоростью 5−10 м/с и отдельными порывами до 15 м/с, атмосферное давление 746 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что прохладная погода и дожди ожидают столицу России к 1 мая, а ко Дню Победы температура воздуха в Москве поднимется до +20 °С.