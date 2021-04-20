Вашингтон, , 09:23 — REGNUM В Арктике может возникнуть «новый театр конфликта» из-за изменения климата и растущей роли России, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его словам, в феврале российский газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путем, тогда как раньше этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году.

По мере того как Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня, этот период становится все дольше, добавил он.

«Россия эксплуатирует эти изменения, чтобы попытаться установить контроль над новыми пространствами, модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе одну — в 300 милях от Аляски», — сказал Блинкен, выступая с речью по климату.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике. План объединяет 268 мероприятий, основную часть которых планируется провести в 2021 и 2022 годах. Обновление ледокольного флота и развитие научно-исследовательской базы рассчитаны на более отдалённую перспективу.

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