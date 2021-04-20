Ташкент, , 09:22 — REGNUM В Ташкенте оштрафовали блогеров, устроивших свадьбу в вагоне метро, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Узбекистана.

Участники видео извинились за свой поступок. «Наша вина, что мы сняли видео в метро, и мы это признаем, но мы хотели лишь поднять настроение», — сказал один из участников акции.

По решению Яшнабадского и Мирзо-Улугбекского районных судов Ташкента нарушители получили штраф в размере четырех базовых расчетных величин, или 980 тыс. сумов ($93).

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором показано, как молодые люди входят в вагон метро в национальных костюмах, невеста сделала поклон друзьям жениха. Пара накрыла праздничный стол и под музыку начала праздновать свадьбу.