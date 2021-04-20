Саратов, , 09:37 — REGNUM В Саратовской области постепенно снижается ежесуточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии зарегистрированы, по информации на 20 апреля, 57 668 случаев инифицирования. За сутки носителями коронавируса стали 133 жителя. Днем ранее заболели 135 человек. Выздоровели за все время 52 176 пациентов, за сутки — 119 человек. Скончались 897 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре подтверждено 56 случаев заражения, в Энгельсском районе — 22, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония выявлена у 33 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сингапура намерены начать использовать в аэропорту и на крупных мероприятиях новые аппараты для проведения дыхательных экспресс-тестов на коронавирус. Речь идёт о приборе TracieX, который при клинических испытаниях показал точность результатов около 95%, что приближается к достоверности ПЦР-тестов. Отмечается, что результат может быть получен через две минуты, а стоимость одного теста составляет порядка $20.

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