Москва, , 09:26 — REGNUM Кибермошенничество в большей степени грозит небольшим российским банкам, нежели крупным финансовым организациям. Об этом говорится в комментарии международного рейтингового агентства Moody’s.

Аналитики отметили, что у более мелких банков меньше ресурсов для киберзащиты и внутреннего контроля, потому они больше всего страдают от действий киберзлоумышленников.

«Увеличение затрат на разработку эффективной структуры кибербезопасности снизит их прибыльность из-за меньшего масштаба бизнеса», — указано в комментарии.

Авторы материала добавили, что более частые случаи кибермошенничества плохо отражаются на кредитоспособности банков РФ. Такие инциденты означают риски для бизнеса и увеличение трат на защиту, а также портят банкам репутацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Банк России выпустил отчёт о несанкционированных банковских транзакциях за минувший год. Из него следует, что сумма таких операций увеличилась на 53%, до до 9,8 млрд рублей.

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