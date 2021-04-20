Тюмень, , 09:17 — REGNUM Доходы депутатов Госдумы РФ, представляющих Тюменскую область, к 2020 году в основном подросли. Об этом свидетельствуют их декларации, опубликованные на сайте парламента.

Александр Ремезков («Справедливая Россия») задекларировал в 2020 году 164,8 млн рублей доходов, в 2019 году — 111,5 млн рублей. Парламентарий владеет 67 сотками земли катером BAYLINER и прицепом к нему. Жене Ремезкова принадлежит шесть соток земли и жилой дом на 231 кв. метр.

Евгений Марков (ЛДПР) задекларировал в 2020 году 12,6 млн рублей дохода, в 2019 году — 14,4 млн рублей. Его супруга задекларировала доход в 2,7 млн рублей, в 2019 году — 1,2 млн рублей. Примечательно, что супруги Марковы не имеют ни движимого, ни недвижимого имущества.

Иван Квитка («Единая Россия») задекларировал за 2020 год 12,59 млн рублей, в 2019 году — 5, 4 млн рублей. Он владеет квартирой 66 кв. метров, автомобилем Range Rover Sport и мотоциклом BMW Adventure. Его жена показала доход в 2020 году на 3,4 млн рублей, в 2019-м — 4,1 млн рублей.

Эрнест Валеев («Единая Россия») получил в 2020 году 6,7 млн рублей доходов, в 2019-году — 6, 49 млн рублей. Он владеет лишь автомобилем Lexus. Его супруга обладает земельным участком на 19 соток и жилым домом на 250 кв. м. её доходы в 2020 году составили в 2020 году — 2,3 млн рублей, в 2019 году — 2,1 млн рублей.

Николай Брыкин («Единая Россия») получил в 2020 году 6,2 млн рублей дохода, в 2019 году — 6,2 млн рублей. В собственности парламентария два земельных участка — в 27 и 18 соток. Он владеет домами площадью 502 кв. м и 237 кв м, а также квартирой 76,2 кв. метра. Доход его супруги в 2020 году составил 242 тыс. рублей, в 2019 году — 207 тыс. рублей. Она владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 500, двумя земельными участками — 4 и 36 сотки, квартирой площадью 116,3 кв. м, и четырьмя жилыми домами — 298 кв. м, 188,9 кв. м, 78 кв. м и 59,7 кв. м.

Более известный как шахматист Анатолий Карпов («Единая Россия») получил в 2020 году 6,5 млн рублей дохода, в 2019 году — 7,2 млн рублей. Совместно с женой он влаеет квартирой 134,9 кв. м. В его личной собственности квартиры 422,40 кв. м и 48,10 кв. м, и земельные участки в 22 и 17 соток. Его супруга получила в 2020 году доход 246 тыс. рублей, в 2019 году — 96 тыс. рублей. ей принадлежат квартиры 91,70 кв. м, 58,2 кв. м и дачный дом 293 кв. м, а также земельный участок в 12 соток и автомобиль TOYOTA Rav 4.

Павел Дорохин (КПРФ) задекларировал за 2020 год 5,6 млн рублей дохода, в 2019 году — 5,4 млн рублей. Он обладает автомобилями Lexus и BMW 316I, а также 1/3 доли в квартире площадью 92 кв. метра. Его супруга получила доход в 2020 году в размере 251 тыс. рублей, в 2019 году — 242 тыс. рублей. Она владеет автомобилями Land Rover и Range Rover Sport, BMW 316I. Из недвижимости на неё зарегистрировано 1/3 доли в квартире площадью 92 кв. м, есть квартиры на 44 кв. м и 59,7 кв. метра, ½ доли земельного участка для садоводства и дом 79,6 кв. м.