Москва, , 09:17 — REGNUM Клинический центр «Вороновское» в Москве станет обычной инфекционной больницей после победы над пандемией. Об этом 20 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

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«Когда пандемия будет побеждена, клинический центр «Вороновское» станет обычной инфекционной больницей, а её врачи и медсестры продолжат трудиться ради благородной цели сохранения здоровья людей», — написал мэр.

Собянин напомнил, что медцентр был построен всего за месяц и принял первых пациентов год назад. Учреждение оснащено по последнему слову техники.

За это время медики «спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тысячам москвичей, заболевшим ковидом». Самому пожилому пациенту было 95 лет.