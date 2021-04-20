Самара, 20 апреля 2021, 09:20 — REGNUM Количество заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией продолжает снижаться в Самарской области. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
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Сообщается, что количество заболевших ОРВИ в сравнении с минувшей неделей по области снизилось на 13,3%, а число заболевших внебольничной пневмонией снизилось за этот период на 8,1%.
Отмечается, что вируса гриппа в регионе не зарегистрировано.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены вернуть в штатный режим работы еще 300 инфекционных коек.