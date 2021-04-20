Тбилиси, , 09:18 — REGNUM Член политсовета грузинской партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Саломе Самадашвили заявила, что выходит из партии. Об этом она сообщила на свой странице в соцсети Facebook.

Самадашвили объяснила свое решение тем, что лидеры партии отказались подписывать предложенное председателем Европейского совета Шарлем Мишелем соглашение по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии. Большинство членов политсовета ЕНД заявили, что сначала власти должны освободить председателя партии Нику Мелию, арестованного по подозрению в организации беспорядков в Тбилиси.

«Позиция ЕНД выглядит нелепой и инфантильной: «Мы не подпишем этот документ без освобождения Мелии, но подпишут другие. Мелию освободят, тогда мы назовем подписавших предателями», — написала Самадашвили.

Она добавила, что больше не хочет находиться «в этом недоразумении». Ранее Самадашвили от себя лично подписала соглашение между властями и оппозицией.

Напомним, вечером 19 августа в президентском дворце в Тбилиси представители правящей партии «Грузинская мечта» и лидеры ряда оппозиционных партий подписали предложенное Мишелем соглашение. В документе говорится, что руководство Грузии обязуется объявить амнистию по делу о беспорядках, в организации которых обвиняют Мелию. Также власти обязались провести досрочные выборы в парламент, если «Мечта» на выборах в органы самоуправления получит менее 43% голосов.

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