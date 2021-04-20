Калуга, , 10:52 — REGNUM В Калужской области на реализацию программы дорожных работ в 2021 году направлено 8,3 млрд рублей, заявил на своей пресс-конференции министр дорожного хозяйства региона Михаил Голубев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам руководителя профильного министерства, в 2021 году в области будет отремонтирован 171 км местных дорог, 97 погонных метров мостовых сооружений и введено в эксплуатацию после строительства и реконструкции 16 км дорог. В частности, запланирован ремонт 141 км дорог регионального и местного значения. Это 42 объекта в Калуге и Обнинске, а также в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Кировском, Козельском, Куйбышевском, Малоярославецком, Перемышльском, Мещовском, Мосальском и Ферзиковском районах. В общем объеме работ 73 км — дороги Калужской агломерации. Кроме этого, продолжаются начатые в 2019 году работы по строительству обхода Калуги на участке Анненки-Жерело. Будет введено в эксплуатацию 10 стационарных и два мобильных комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения в Калуге и Обнинске, Барятинском, Малоярославецком и Тарусском районах. Запланировано выполнение строительно-монтажных работ по устройству двух постов весогабаритного контроля транспортных средств на региональных автомобильных дорогах, выполняется устройство освещения автодорог протяженностью 41,6 км в 30 населенных пунктах в 13 районах области. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета и средств местных бюджетов будет выполнен ремонт дорог местного значения протяженностью 30 километров.

В 2021 году утверждён новый паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ приведён в соответствие с Указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Проект ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель — не менее 85% дорог в нормативном состоянии в крупнейших городских агломерациях к 2024 году.

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