Пермь, , 09:14 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых окажется 18-летняя горожанка. Ей предъявлено обвинение в убийстве супруга при превышении пределов необходимой обороны, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 21 июня 2020 года семейная пара находилась дома и поскандалила. Во время ссоры 24-летний мужчина ударил жену несколько раз рукой по лицу и телу. Для защиты от избиения супруга вооружилась ножом. Превысив пределы необходимой обороны, она нанесла мужу один ножевой удар в область грудной клетки. Рана оказалась смертельной. Мужчина умер на месте происшествия.

В ведомстве заявили, что в рамках расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.