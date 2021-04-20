Исилькуль, Омская область, , 09:14 — REGNUM В Омской области предприниматель, обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в областном следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.291 УК РФ в отношении заместителя директора одного из обществ с ограниченной ответственностью завершено.

По данным следствия, в январе 2021 года в Исилькульском районе полицейский установил автомобиль Volvo с прицепом, перевозивший древесину без сопроводительного документа на транспортировку груза.

Чтобы избежать наказания и вернуть изъятый автомобиль с грузом, обвиняемый в отделе полиции пытался передать стражу порядка взятку — 20 тысяч рублей. Конверт с деньгами он оставил на стеллаже в служебном кабинете. Оперуполномоченный не принял предложение и сообщил о случившемся в дежурную часть. Предпринимателя задержали с поличным.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке при попытке дачи взятки должностному лицу задержали капитана рыболовецкого судна.

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