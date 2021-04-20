Кабул, 20 апреля 2021, 09:19 — REGNUM Во время атаки на контрольно-пропускной пункт (КПП) в афганской провинции Бадахшан погибли девять сотрудников полиции. Об этом 20 апреля сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Афганские полицейские
Афганские полицейские
U.S. Army

По информации источника, был атакован КПП в уезде Зебак, также в результате нападения еще двое правоохранителей были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля стало известно, что трое сотрудников местной полиции погибли в результате взрыва заминированного автомобиля у блокпоста в афганской провинции Герат, находящейся на северо-западе страны.