Кабул, 20 апреля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Во время атаки на контрольно-пропускной пункт (КПП) в афганской провинции Бадахшан погибли девять сотрудников полиции. Об этом 20 апреля сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

U.S. Army Афганские полицейские

По информации источника, был атакован КПП в уезде Зебак, также в результате нападения еще двое правоохранителей были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля стало известно, что трое сотрудников местной полиции погибли в результате взрыва заминированного автомобиля у блокпоста в афганской провинции Герат, находящейся на северо-западе страны.