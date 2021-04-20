Вашингтон, , 09:15 — REGNUM В сети появилось первое рендерное изображение кроссовера «ЗИЛ». Изображение автомобиля размещено на сайте NaAvtoTrasse.ru.

Рендер кроссовера «ЗИЛ» Пресс-служба NaAvtoTrasse

Американский бизнесмен российского происхождения ранее выкупил марку «ЗИЛ» для того, чтобы собирать под этим брендом новые внедорожники. Коммерсант планирует поставлять свою продукцию в армию Соединённых Штатов.

Пока никаких данных о будущих моделях автопроизводитель не сообщал. Однако известно, что все модели будут построены на основе внедорожников Jeep, а в качестве силового агрегата получат мощные моторы компании Chrysler.

Кроссовер «ЗИЛ», изображённый на рендере, мог бы получить бензиновый атмосферный мотор рабочим объёмом два литра и мощностью 150 «лошадей». Такой «движок» можно агрегатировать с девятискоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Ранее в сети появились рендеры кроссовера УАЗ «Хантер» в кузове кросс-купе. При этом, несмотря на привлекательную внешность такой модели, автопроизводитель в ближайшее время вряд ли будет выпускать нечто подобное.

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