Обнародован рендер кроссовера «ЗИЛ»
Вашингтон, 20 апреля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В сети появилось первое рендерное изображение кроссовера «ЗИЛ». Изображение автомобиля размещено на сайте NaAvtoTrasse.ru.
Американский бизнесмен российского происхождения ранее выкупил марку «ЗИЛ» для того, чтобы собирать под этим брендом новые внедорожники. Коммерсант планирует поставлять свою продукцию в армию Соединённых Штатов.
Пока никаких данных о будущих моделях автопроизводитель не сообщал. Однако известно, что все модели будут построены на основе внедорожников Jeep, а в качестве силового агрегата получат мощные моторы компании Chrysler.
Кроссовер «ЗИЛ», изображённый на рендере, мог бы получить бензиновый атмосферный мотор рабочим объёмом два литра и мощностью 150 «лошадей». Такой «движок» можно агрегатировать с девятискоростным «автоматом» и приводом 4×4.
Ранее в сети появились рендеры кроссовера УАЗ «Хантер» в кузове кросс-купе. При этом, несмотря на привлекательную внешность такой модели, автопроизводитель в ближайшее время вряд ли будет выпускать нечто подобное.
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