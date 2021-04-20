Троицк, Челябинская область, , 09:11 — REGNUM В Троицке Челябинской области задержан гражданин, подозреваемый в нападении на жительницу Улан-Удэ. Об этом сообщает региональный главк МВД.

У женщины 1967 года рождения гражданин открыто похитил ювелирные изделия. При этом нападавший угрожал даме ножом. Силовики установили, что эти двое познакомились в сети интернет. Женщина приехала к нему в гости. Спустя несколько дней было совершено разбойное нападение. Налётчик в этот момент был пьян.

Женщина выбежала на улицу за помощью и там с телефона одного из прохожих вызвала полицию. Размер причинённого ей ущерб она оценила в 63 тыс. рублей. Ранее судимому гражданину 1988 года рождения теперь грозит до десяти лет колонии.