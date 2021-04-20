Москва, , 09:11 — REGNUM Акция «Библионочь-2021» пройдет в Москве с 24 на 25 апреля в онлайн-формате. Участие в акции бесплатное, сообщается на портале мэра столицы.

В 2021 году десятая «Библионочь» посвящена 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и технологий в России, тема акции — «Через книги к звездам».

В «Библионочи» примут участие библиотеки, культурные центры и музеи. Будет проведено более 50 онлайн-мероприятий. Традиционно состоится специальная детская программа «Библиосумерки».

Как сообщало ИА REGNUM, посвящённая библиотечному, музейному и книжному делу акция «Библионочь» проводится с 2012 года.

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