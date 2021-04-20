Джакарта, , 09:09 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление о приглашении лидера военной хунты Мьянмы в Джакарту, сообщает CNN Indonesia.

Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах признал, что не располагает подробной информации по этому вопросу.

«Я ещё не знаю, мы ждём подтверждения из Брунея», — заявил официальный представитель МИД Индонезии, отвечая на вопрос, правда ли, что лидер военной хунты Мьянмы будет присутствовать на встрече лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 24 апреля.

По словам представителя МИД Индонезии, Бруней является председателем АСЕАН в этом году и уполномочен согласовывать детали предстоящего саммита. Султан Брунея направил всем лидерам стран АСЕАН письма с приглашением посетить саммит и ожидает подтверждения.

Между тем МИД Брунея отказался комментировать данный вопрос.

Напомним, ранее президент Индонезии Джоко Видодо предложил провести саммит АСЕАН для обсуждения ситуации в Мьянме.

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