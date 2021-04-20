Москва, , 09:09 — REGNUM Единый реестр видов контроля (надзора), который начнёт работать с 1 июля 2021 года, выгоден бизнесу, сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат, партнер московского адвокатского бюро «Соколов, Трусов и Партнёры» Оксана Петровская.

«Главная особенность Единого реестра видов контроля (надзора) заключается в объединении в рамках данного реестра всех видов федерального, регионального и муниципального контроля. Также будет указано, какой надзорный орган осуществляет какие виды контроля, что позволит исключить несогласованность и возможные злоупотребления со стороны контролирующих инстанций. Поскольку реестр будет цифровым, и информация из него будет присутствовать в сети Интернет, предприниматели смогут узнавать о периодичности проверок и своевременно к ним готовиться», — отметила адвокат.

По мнению эксперта, это в перспективе способно снизить количество штрафов за выявление нарушений при плановых проверках бизнеса.

«Кроме того, сама система контроля и надзора за предпринимательской деятельностью станет более прозрачной. И это — не только снижение уровня коррупции, но и защита бизнесов от внезапных проверок с непредсказуемыми результатами, которые прежде могли приводить к большим проблемам, особенно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, не обладающих большими средствами для уплаты штрафов. Таким образом, систематизация контрольно-надзорной деятельности сыграет на руку российскому бизнесу: опираясь на информацию из реестра, предприниматели не только смогут готовиться к проверкам, но обжаловать имевшие место нарушения в досудебном порядке, а впоследствии и защищать свои права и законные интересы в судах различных инстанций при возникновении споров с контролирующими органами», — считает Петровская.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила формирования ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

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