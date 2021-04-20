Москва, , 09:10 — REGNUM Советская волейболистка, чемпионка Олимпийских игр 1968 года в составе сборной СССР Вера Лантратова ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Всероссийская федерация волейбола извещает, что на 74-м году ушла из жизни олимпийская чемпионка (1968), чемпионка мира и Европы Вера Степановна Лантратова», — говорится в сообщении.

При этом причины смерти спортсменки не уточняются.

Отметим, Вера Лантратова также является чемпионкой мира в составе сборной СССР (1970) и победительнице первенства Европы (1967).