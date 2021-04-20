Самара, , 09:22 — REGNUM Еще около 300 коек в медучреждениях намерены возвратить в штатный режим работы в Самарской области. Об этом 19 апреля сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба области.

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По его словам, сейчас специалисты начали работу по возвращению в штатный режим еще около 300 коек. При этом в резерве находятся свыше 36% коечного фонда.

Отмечается, что в больницах региона лечатся порядка трех тысяч пациентов с COVID-19 и подозрением на него, а на дому получают лечение около 11 тысяч человек. В области создан запас лекарств для таких пациентов на период более месяца.

Сообщается, что всего в Самарскую область поступило свыше 301 тысячи доз вакцины от COVID-19. При этом прививки поставили 251 тысяча желающих, а завершили вакцинацию 155 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 19 апреля в регионе за сутки выявили 192 новых носителя коронавируса.