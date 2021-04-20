Санта-Моника, США, , 09:07 — REGNUM Разработчики Call of Duty: Black Ops Cold War представили четыре новые карты для многопользовательского режима, которые появятся в третьем сезоне игры. Об этом 20 апреля сообщил портал Games Radar.

Поклонники шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) на старте третьего сезона получат возможность сражаться на новых картах Yamantau (советская обсерватория) и Diesel.

Позже они получат доступ к обновлённой Standoff (из Call of Duty: Black Ops II) и масштабной карте Duga, которая переместит игроков на территорию Уральских гор (появится только в середине сезона).

Напомним, третий сезон Call of Duty: Black Ops Cold War стартует 22 апреля 2021 года. Ранее студия Treyarch выпустила новый трейлер, в котором персонаж Фрэнк Вудс рассказал, что его отряд направляется в город Верданск.

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