Кызыл, , 09:07 — REGNUM В Туве за минувшую неделю зарегистрировано 53 обращения по поводу нападения клещей. В 30 случаях жертвами укусов стали дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещи активизировались на территории большинства районов, а также столицы республики Кызыла, где зарегистрировано 9 случаев нападения. Всего с начала года в республике зафиксировано 79 случаев присасывания клещей.

«Случаев заболевания вирусным клещевым энцефалитом, а также другими болезнями, передающимися через укусы клещей, не зарегистрировано», — отметили в управлении.

В связи с этим специалисты напомнили муниципальным властям о необходимости акарицидной обработки территорий поселений. Прежде всего, обработку требуется провести на территориях детских и социальных учреждений, а также в парках. Жителям рекомендовано использовать аэрозоли и чаще осматривать себя.

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