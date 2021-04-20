Вашингтон, , 09:06 — REGNUM В Соединенных Штатах вакцинация от COVID-19 стала доступна всем жителям страны, достигшим возраста 16 лет. Об этом говорится на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

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"Теперь все люди в возрасте 16 лет и старше имеют право на вакцинацию от COVID-19», — говорится в сообщении.

В КЦПЗ уточнили, что первую очередь вакцину могут получить жители «любого возраста, которые страдают от ряда фоновых заболеваний».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден призвал всех американцев привиться от COVID-19 как можно скорее. Байден заверил жителей страны, что вакцинация очень удобна и бесплатна и её надо пройти, чтобы защититься от COVID-19, а также помочь восстановить экономику и вернуть жизнь в привычное русло.

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