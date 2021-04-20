Саратов, , 09:35 — REGNUM Сенаторы Олег Алексеев и Сергей Аренин, представляющие Саратовскую область в Совете Федерации, отчитались о своих доходах за 2020 год. Информация об этом появилась на сайте парламента.

Олег Алексеев, представляющий законодательный орган госвласти, за 2020 год задекларировал доход в размере 4 916 300,63 рубля. При этом в Совете Федерации он работает с апреля 2020 года. Его супруга получила доход на сумму в 150 893,10 рублей.

В собственности семьи находятся: два земельных участка площадью 1260 кв. метров и 3652 кв. метра, жилой дом площадью 416,30 кв. метров, нежилое здание (184,80 кв. метра, хозяйственная постройка (161,30 кв. метра). В пользовании Алексеева и его жены две квартиры площадью 99,70 и 62,50 кв. метров. Супруга сенатора владеет автомобиляем «Hyundai Creta».

Сенатор Сергей Аренин от исполнительного органа госвласти за прошлый год заработал 6 282 315,74 рублей, супруга — 3 311 415,13 рублей. В 2019 году Аренин задекларировал 6 702 200,18 рублей, доходы его жены были значительно меньше и составили 1 451 943,15 рублей.

Аренин является собственником трех земельных участков под индивидуальное жилищное строительство площадью 199, 1200, 1688 кв. метров, жилого дома площадью 373,8 кв. метров и автомобиля «Chevrolet Tahoe». Жена сенатора — владелица автомобиля «Subaru Forester». В ее пользовании находятся три земельных участка площадью 199, 1200, 1688 кв. метров, жилой дом площадью 373,8 кв. метров. Оба супруга пользуются квартирой площадью 89,6 кв. метров.

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