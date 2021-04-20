Луганск, , 09:06 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 20 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, украинские силовики обстреляли район населённых пунктов Золотое-5 и Донецкий из гранатомётов АГС, СПГ и стрелкового оружия. Огонь вёлся с позиций ВСУ в районе населённых пунктов Золотое-4 и Новотошковское.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что, судя по качеству переговоров в «нормандском формате», Россия не собирается «нападать» на Украину.

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