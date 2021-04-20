Ростов-на-Дону, , 09:05 — REGNUM В Ростовской области пожарная сирена спасла семью с четырьмя детьми, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Задымление в одном из частных домов Пролетарска произошло вечером 15 апреля. Об этом жильцов проинформировал пожарный извещатель. В доме находились четверо детей и взрослый. Глава семьи вовремя отключил электропитание, чтобы избежать возгорания.

К месту происшествия оперативно прибыли два пожарных автомобиля. К этому времени семья самостоятельно эвакуировалась. Выяснилось, что задымление произошло в котельной из-за которого замыкания в электрощитке.

В результате происшествия никто не пострадал.