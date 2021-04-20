Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Переброска истребителей ВВС США в Польшу была проведена в рамках военных учений и никак не связана с ситуацией на границе между Россией и Украиной. Об этом 20 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь американского минобороны Джон Кирби.

«Это стандартные учения <…>. Это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму. Это вполне рутинная (операция). Мы делаем это постоянно», — сказал он.

Также Кирби напомнил, что у вооруженных сил США есть ротационное присутствие в Польше, что очень ценится и приветствуется Вашингтоном, и данная переброска, как утверждает представитель Пентагона, является частью «этого ротационного элемента подготовки».

Отметим, 19 апреля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о прибытии «нескольких десятков» американских истребителей в Польшу на учения, которые проводят ВС США в Европе.