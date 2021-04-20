Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Крупные американские университеты будут требовать, чтобы студенты прошли вакцинацию от коронавируса перед заселением в общежития. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Такое требование осенью предъявят студентам в университетах «Лиги плюща»: Йельском, Колумбийском, Корнеллском и Брауновском. В вузах сделают исключения для студентов, которые не могут пройти вакцинацию по религиозным или медицинским причинам.

В Колумбийском университете помогут с вакцинацией студентам, которые не успеют пройти процедуру до начала учебного года. Ранее в США объявили о доступности такой процедуры всем жителям страны с 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент США Джозеф Байден призвал население как можно скорее привиться от коронавируса.

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