Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Бывший американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность в 2024 году будет баллотироваться на пост президента США. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

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При этом экс-глава Белого дома подчеркнул всю серьёзность своего намерения.

«Я скажу так: я отношусь к участию на будущих президентских выборах со всей серьёзностью, — поделился Трамп. — Более чем серьёзно».

При этом политик отметил, что предстоящие выборы состоятся ещё не скоро. Но, исходя из результатов последних выборов, на которых он заручился голосами более 75 млн граждан США, у него сохраняется высокий уровень поддержки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава США Дональд Трамп выразил уверенность в победе на следующих выборах президента страны кандидата от республиканцев.