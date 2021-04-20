Вашингтон, 20 апреля 2021, 09:02 — REGNUM Бывший американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность в 2024 году будет баллотироваться на пост президента США. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
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При этом экс-глава Белого дома подчеркнул всю серьёзность своего намерения.
При этом политик отметил, что предстоящие выборы состоятся ещё не скоро. Но, исходя из результатов последних выборов, на которых он заручился голосами более 75 млн граждан США, у него сохраняется высокий уровень поддержки.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава США Дональд Трамп выразил уверенность в победе на следующих выборах президента страны кандидата от республиканцев.