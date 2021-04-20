Барнаул, 20 апреля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Ограничение регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией не сказалось на стоимости отдыха в Горном Алтае. Цены на проживание на отдельных базах и так достигли своего максимума. Как сообщает «Толк», самые комфортабельные апартаменты уже раскуплены, стоимость проживания в отдельных отелях поднялась на 80−90%.

ИА REGNUM Алтай

По словам директора турфирмы «Плот» Александра Смирнова, с 16 по 20 июня на Altay Village (пятизвездочный курорт в Горном Алтае — прим. ИА REGNUM) доступен «самый дешевый» вариант с самым скромным уровнем размещения за 132,5 тыс. рублей за четыре ночи.

Что касается Altay Resort, то на сайте этого природно-оздоровительного комплекса говорится, что улучшенные номера на эти даты уже распроданы, но есть три варианта проживания от 150 тыс. до 188 тыс. рублей.

Наплыв туристов на Алтай ожидался и без закрытия Турции, уверены игроки рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти приняли решение об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.

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